Горняк22: В Барнауле «Приору» разорвало пополам в результате ДТП

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"

По словам очевидцев, отечественное автомобиль столкнулся с Ford. Предварительно, погибших в результате аварии нет, о состоянии пострадавших не сообщается

В Барнауле произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилась во второй половине дня 27 ноября на шоссе Ленточный бор.

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По предварительным данным, находящиеся в автомобилях люди выжили, однако об их состоянии не сообщается.

Ранее в этот же день на шоссе произошло другое резонансное ДТП – «скорая помощь» врезалась в бензовоз.

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