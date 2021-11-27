Горняк22: В ВОЗ заявили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

Представитель ВОЗ назвал три причины появления новой волны в России. По его словам, это холодная погода, отсутствие иммунитета к болезни и агрессивный дельта-штамм

В текущей волне Россия, скорее всего, уже прошла пик заболеваемости коронавирусом, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщают «Вести».

«Если смотреть на 53 страны в Европе, рост заболеваний наблюдается в западных странах: Германии, Ирландии, Австрии. В восточной части, судя по всему, пик пройден в России, Белоруссии, Румынии», – рассказал он.

По словам эксперта, сейчас в России снижается количество заражений, но, по его словам, это «не обещает успеха в будущем». Представитель ВОЗ призвал россиян и дальше соблюдать превентивные меры правительства, поскольку они доказали свою результативность.

Ранее ВОЗ назвала непривитых людей главными распространителями COVID-19. Представители организации призвали всех, кто имеет право на вакцинацию, привиться. Кроме того, они также заявили об эффективности остальным мер профилактики.

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