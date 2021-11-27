Горняк22: В Барнауле за два дня выпало больше месячной нормы осадков

Расчистка улиц от снега Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Ситуацию на улицах города осложнили подтопления и гололед. Дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды в краевом центре

Количество осадков, выпавших в Барнауле за последние двое суток, превысило месячную норму. Об этом 26 ноября сообщает пресс-центр администрации города.

«Только за 25 ноября – 21 мм при ноябрьской норме в 29 мм», – отметили в мэрии.

Ситуацию осложнили резкие перепады температур – днем в четверг воздух прогрелся до +4 градусов, шел дождь, а в ночь на пятницу похолодало до -16.

Дорожные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. Одной из проблем, с которой им пришлось столкнуться, стали подтопления проезжих частей на нескольких участках дорог. Сейчас работы продолжаются на пересечении улиц А. Петрова и Малахова.

В дневную смену работа дорожной службы продолжается в усиленном режиме.

Власти призывают автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.

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