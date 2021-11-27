Горняк22: Пенсионный фонд изменил порядок предоставления услуг до конца года

Пенсионный фонд Фото: Толк

Ранее в ПФР уже разработали порядок автоматического назначения пенсий по старости. С 2022 года пенсионеры смогут получать ее через заявление на портале госуслуг

До 1 января 2022 года получить услуги в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет по предварительной записи, по телефону или электронной почте, сообщает «Российская газета».

Временный распорядок утвердил минюст для сдерживания заболеваемости коронавирусом. Распоряжение будет действовать в отношении услуг по установлению и выплате накопительной и страховой пенсий, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также установлению выплат отдельным категориям населения.

По предварительной записи граждане также смогут установить соцдоплату к пенсии, оформить маткапитал, компенсацию расходов, запросить справку о размере пенсии, подать заявление о распоряжении средствами маткапитала и получить ряд других услуг.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае с начала года число пенсионеров сократилось на 17 тысяч. По данным на 1 ноября, в регионе более 726,1 тыс. человек получают пенсию, из них 603,4 тыс. – по старости. Средняя пенсия по старости в крае составляет 15 328 рублей.

ТОЛК