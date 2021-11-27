Горняк22: Алтайский депутат стал представителем Госдумы в Верховном суде

Депутаты Госдумы от Алтайского края Фото: Виталий Барабаш

В его полномочия вновь будет входить оперативное взаимодействие двух органов, а также представление правовой позиции Думы в инстанции

Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Даниил Бессарабов назначен представителем нижней палаты парламента в Верховном суде. Об этом сообщает сайт реготделения «ЕР».

«Назначить полномочным представителем Госдумы в Верховном суде Бессарабова Даниила», – цитирует ресурс текст постановления ГД.

В предыдущем, седьмом созыве парламентарий также был полпредом Госдумы в высшем судебном органе.

На сентябрьских выборах 45-летний Бессарабов прошел в Госдуму от барнаульского одномандатного избирательного округа, заняв пост первого зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству.

ТОЛК