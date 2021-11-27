Горняк22: Барнаульцы рассказали о переполненном транспорте из-за погодного коллапса

Общественный транспорт Фото: pexels.com

Напряженная обстановка сложилась на остановках не только в спальных районах, но и в центре. А таксисты заломили цену до 350 рублей за «пару остановок», рассказали горожане

Жители Барнаула пожаловались на переполненный из-за погодного коллапса общественный транспорт. Об этом пишет «КП-Алтай».

По данным ресурса, утром в пятницу, 26 ноября, многие горожане решили отказаться от поездки на личных автомобилях из-за неблагоприятной дорожной обстановки – накануне в городе прошел обильный снегопад с дождем, а ночью ударил мороз, превратив проезжую часть дорог в «каток». Кроме того, некоторые автовладельцы не смогли вызволить машины с открытых парковок – транспортные средства обледенели и вмерзли в лед.

«Я полчаса простояла на остановке на Павловском тракте, и мимо проезжали полные и большие автобусы и маршрутки. В итоге вокруг скопилось человек 30 и никто не мог уехать, – рассказала изданию одна из пассажирок.

Аналогичная ситуация сложилась и в центре города, а цены за услуги такси выросли до 350 рублей «за пару остановок», рассказали горожане. В итоге людям пришлось добираться на работу и учебу с пересадками, многие опоздали.

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