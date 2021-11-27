Горняк22: В Алтайском крае будут штрафовать за продажу детям энергетиков и зажигалок

Зажигалка Фото: pixabay.com

Несколько подростков в крае умерли от вдыхания газа из зажигалов в 2020-2021 годах. Даже разовое вдыхание такого газа может привести к смерти

С 1 января 2022 года за продажу детям безалкогольных энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалок, газовых баллончиков) будут штрафовать. Депутаты АКЗС приняли закон в окончательной редакции.

Гражданам, продавшим подобные товары несовершеннолетним, грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей, юрлицам – от 10 до 15 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафы вырастают для граждан до 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц до 5-10 тысяч рублей, для юрлиц до 15-20 тысяч рублей.

Рассматривать данную категорию дел будут административные комиссии, а штрафовать – органы местного самоуправления.

Закон был необходим потому, что в среде подростков распространяется бензиновая и газовая токсикомания с использованием зажигалок. Даже разовое вдыхание такого газа может привести к смерти – происходит паралич дыхательного центра, отек головного мозга, легких, остановка сердца. Несколько детей в крае уже умерли от этого.

Энергетики из-за убойных доз кофеина наносят вред детскому здоровью, говорил глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев. «Главная угроза – стопроцентное привыкание и будущая зависимость. Со временем для достижения эффекта придется удваивать количество потребленного напитка».

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