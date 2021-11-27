Горняк22: Глава Бийска вмешался в попытки единороссов «выбить» зарплатную должность в Думе

Александр Студеникин Фото: instagram.com/studenikin_biysk

По одной из версий, основные сторонники назначения Беляева могут проигнорировать призыв градоначальника либо вступить в спор, в очередной раз фиксирующий раскол в стане городских единороссов

Глава Бийска Александр Студеникин призвал членов местного отделения «Единой России» обсудить на встрече ситуацию с их попытками добиться для своего ставленника в Гордуме ставки с внушительной зарплатой. Об этом 26 ноября пишет ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, днем ранее на сессии Думы часть народных избранников на вопрос об изменении схемы размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц несколько раз пытались выбить для председателя комитета по ЖКХ и транспорту Евгения Беляева должность с зарплатой в размере свыше 40 тысяч рублей, что является значительной суммой для региона.

Среди тех, кто поддержал инициативу, были депутаты от КПРФ, а часть единороссов идею не одобрили, что натолкнуло издание на подозрения в «срежессированности» ситуации. В итоге большинством голосов депутаты отклонили инициативу.

Однако на этом попытки поставить Беляева на оплачиваемую должность не завершились – сторонники идеи теперь пытаются продавить вопрос через опрос. В конечном счете «закулисные интриги» вынудили вмешаться в скандал градоначальника.

По мнению опрошенных агентством наблюдателей, ситуация может быть связана с участием Беляева в попытках сместить Студеникина с поста мэра, которые ранее предпринимало руководство гордумы.

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