Горняк22: Власти заявили об отсутствии перебоев с мясом на рынках Барнаула
Рынок Фото: Толк
В администрации Алтайского края проинформировали, что городское управление ветеринарии каждый день мониторит ситуацию на торговых площадках
На рынках Барнаула нет дефицита мяса. Об этом 26 ноября сообщил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.
По его сведениям, на утро четверга на девяти городских рынках на остатках находилось почти 37 тонн мяса – более чем по 18 тонн говядины и свинины.
«Мясо поступает постоянно, перебоев нет», – сообщил он.
Городское управление ветеринарии в ежедневном режиме мониторирует наличие мяса на рынках города, добавил спикер.
В Алтайском крае с 11 ноября действует запрет на продажу «домашнего» мяса – сопроводительные документы власти выдают только при забое на спецплощадках. Новые правила вызвали протесты среди аграриев, СМИ сообщали о дефиците продукции и росте цен.