Горняк22: Кто такая Инстасамка, которую обвиняют в пропаганде разврата среди детей

Блогер Инстасамка Фото: instagram.com/instasamka/

Скандальную певицу и блогера Инстасамку, возможно, проверит прокуратура. На нее подали заявление о пропаганде проституции среди несовершеннолетних

Кто такая Инстасамка

Настоящее имя Инстасамки – Дарья Зотеева. Это блогерша и рэперша со скандальной репутацией. Она грубо выгоняла из квартиры визажистов, делала агрессивные заявления в Instagram, ее обвиняли в отказе от оплаты по договоренностям. Самые известные треки Инстасамки – “Модные очки”, “Трипл малыш”, Ariflame, сообщает «Мемепедия». Кроме того, блогер запускала курс по визажу в соцсетях.

Что произошло

Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей, пишет Lenta.ru.

Заявление в прокуратуру написала общественная организация по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». Представители компании подтвердили эту информацию «Секрету фирмы».

«[Распространяет] через песни и образы описания половых отношений между мужчиной и женщиной, эксплуатируют интерес к сексу, информацию порнографического характера и информацию, побуждающую к занятию проституцией среди <…> детей», – цитирует обращение активистов издание e1.ru.

Основанием для подачи заявления стало видео с концерта Инстасамки и рэпера Moneyken. По словам представителей центра «Иван Чай», на записях видно, что на выступлениях Инстасамки присутствуют несовершеннолетние, несмотря на возрастной ценз 16+.

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