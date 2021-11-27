Горняк22: В Барнауле трамвай сбил мужчину, переходившего пути не по зебре

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

По словам очевидца произошедшего, трамвай зацепил пешехода и отбросил на встречный вагон. После удара пострадавший оставался неподвижно лежать на снегу

В Барнауле трамвай сбил 74-летнего мужчину, который переходил пути вне пешеходного перехода. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло вечером 25 ноября на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской дивизии.

Как рассказали в городской ОГИБДД, с места происшествия пострадавшего госпитализировали в ГБ №1. О его состоянии не сообщается.

Известно, что трамвай принадлежит маршруту №10, вагоном, в котором в момент инцидента находилось около 80 пассажиров, управляла 40-летняя женщина.

Ранее «Толк» сообщал о том, что за год на железнодорожных переездах Алтайского края по вине автомобилистов произошло шесть ДТП.

ТОЛК