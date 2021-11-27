Горняк22: Депутата Госдумы Рашкина лишили неприкосновенности из-за охоты на лося

Стрельба из ружья Фото: pixabay.com

Изначально Рашкин заявил, что случайно нашел тушу лося в лесу и вез его, чтобы передать полицейским. Позже он признался, что сам застрелил животное

Депутаты Госдумы лишили подозреваемого в незаконной охоте Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, сообщает ТАСС.

С таким представлением обратился к ним генеральный прокурор Игорь Краснов. Он заявил, что депутата нужно привлечь по административной и уголовной статьям. За лишение Рашкина неприкосновенности проголосовал 341 депутат.

Сам Валерий Рашкин уже признался в убийстве лося. По его словам, он поехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть с друзьями после выборов. Там они пошли на охоту. При этом ему якобы сказали, что все необходимые для этого документы есть.

Политик рассказал, что перепутал животное с крупным кабаном и только, подойдя к трупу, понял, что это лось После этого он разделал тушу и вместе с другом погрузил ее в багажник. Кроме того, он рассказал, что в тот день не был пьян, а запах алкоголя исходил от стоящего рядом друга.

Теперь ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что дело о незаконной охоте с участием Рашкина передали в центральный аппарат СКР. 29 октября около поселка Лысые Горы нашли убитого лося. Неподалеку от места разделки туши обнаружили два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Валерия Рашкина.

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