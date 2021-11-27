Горняк22: В Новосибирске мужчина швырнул снегокат в сбившую его сына машину

Полиция Фото: pixabay.com

Водитель на минивэне наехал на ребенка при повороте. После этого разозленный отец бросил в его машину снегокат. Мальчик в это время самостоятельно поднялся на ноги

25 ноября в Новосибирске водитель на Honda Stepwgn сбил четырехлетнего ребенка, которого вез отец на снегокате, сообщает «АиФ».

ДТП произошло на улице Спортивной. Автомобиль при повороте наехал на ребенка, которого отец вез на санках через дорогу. В ГИБДД рассказали, что у водителя был включен правый поворот.

После того как машина сбила мальчика, его отец схватил снегокат и швырнул его в лобовое стекло автомобиля. В настоящее время мальчика госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее «Толк» сообщал, что турист из Новосибирской области умер в реанимации после ДТП в Республике Алтай. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на повороте. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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