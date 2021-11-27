Горняк22: Ж/д вокзал Барнаула эвакуировали из-за пакета с гранатами в туалете

Гранаты Фото: pexels.com

Находку сделал сантехник, который прибыл на вызов о неисправном оборудовании. Неизвестный оставил опасный пакет в технической нише санузла

В Барнауле эвакуировали посетителей и персонал железнодорожного вокзала из-за обнаружения пакета со взрывными устройствами. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошел утром 25 ноября. По данным источника, опасную находку сделал мастер, который пришел на вызов о неисправности туалета в здании вокзала. Во время проверки оборудования в технической нише санузла он увидел мужскую сумку и пакет, в котором оказалось несколько гранат.

Администрация вокзала провела эвакуацию, на место прибыла полиция с группой взрывотехников, которая изъяла найденное. Экспертиза установила, что в пакете лежали три боевых и несколько учебных гранат.

Правоохранительные органы устанавливают личность человека, который принес взрывные устройства в здание.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске подросток смастерил бомбу и взорвал ее у вокзала.

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