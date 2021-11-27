Горняк22: В Бийске на видео попал момент ДТП со сбитой пенсионеркой

Полиция Фото: pixabay.com

На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, что пешеход выходит на проезжую часть и сразу попадает под колеса легковушки

В Бийске легковой автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Инцидент произошел 25 ноября на улице Вали Максимовой в районе остановки «Педагогический университет».

О состоянии пострадавшей не сообщается.

При этом следом на этом же участке происходит второе ДТП – иномарка устроила дрифт на повороте и врезалась в стоящее на «аварийке» авто.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле трамвай сбил мужчину, переходившего пути не по зебре.

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