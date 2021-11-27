Горняк22: Где находится Кузбасс и что там случилось: главное о трагедии

Траур. Свеча Фото: Фото: pixabay.com

Больше пятидесяти человек стали жертвами аварии на шахте в Кузбассе. Среди них и рабочие, и спасатели. Тела многих погибших все еще находятся под землей

Что случилось в Кузбассе

На шахте «Листвяжная» произошла трагедия. По предварительным данным, из-за взрыва метана произошло задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек. Из-за аварии погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщает РИА Новости.

Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Где находится шахта «Листвяжная»

Шахта «Листвяжная» находится в поселке городского типа Грамотеинском (Беловский район) города Белово Кемеровской области.

Шахта «Листвяжная» ведет добычу угля на Егозово-Красноярском месторождении. Владелец шахты – компания «СДС-Уголь», она занимает третье место по добыче и экспорту угля в России, уточняет РБК.

Кемеровская область (Кузбасс) входит в состав Сибирского федерального округа. Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири. Ее соседи – Томская и Новосибирская области, Алтайский край и Республика Алтай, Красноярский край и Хакасия.

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