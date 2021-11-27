Горняк22: Раненый медведем охотник почти месяц ждал помощи в сибирской тайге

Медведь Фото: pixabay.com

В полиции рассказали, что мужчина провел в тайге с ранениями около месяца — его увезли из избы 20 ноября, а записку он оставил 31 октября

В Красноярском крае 58-летнего охотника, которого ранил медведь, эвакуировали из тайги спустя три недели, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в своей охотничьей избе нашел записку от знакомого. Её автор сообщил, что на него напал медведь. Животное его сильно ранило и добраться до места, где есть сотовая связь он не может.

«На меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу, 4 км иду 8 часов. Позвони Толяну, пусть вывозит, а то я сдохну здесь. Все хуже становится», – писал он.

Охотник также отметил, что будет ждать помощи в в своей охотничьей избе, которая находится в 170 км от ближайшего населённого пункта.

Полицейские выехали к указанному месту и нашли там мужчину. Пострадавший рассказал, что ставил капканы на соболя. Когда он подходил к избе, на него напал медведь. Зверя напугали собаки, и он сбил охотника с ног. Мужчина получил травмы, затрудняющие его передвижение, но смог добраться до избы приятеля.

Охотнику на месте оказали первую помощь и доставили в районный центр. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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