Горняк22: Прокуратуру просят проверить законность вырубки рощи в Усть-Калманском районе

Вырубка. Лес Фото: vk.com/onf_barnaul

Общественники уверены, что рубка леса причинит ущерб государству и всему обществу в целом. В связи с этим они попросили надзорные органы вмешаться в ситуацию

ОНФ попросил главного прокурора края Антона Германа проверить законность решения Усть-Калманского районного суда, который разрешил рубить уникальный березовый лес. Об этом говорится в сообществе ОНВ в соцсети «ВКонтакте».

Активисты отметили, что если решение суда вступит в силу, то рубка леса, где обитают краснокнижные животные, продолжится. Тем самым, по мнению ОНФ, нарушается ФЗ «Об охране окружающей среды» и «О животном мире».

Кроме того, общественники уверены, что после данного прецедента на других территориях также станут вырубать березовые леса.

Ранее жители сел Ельцовка и Новокалманка взбунтовались против вырубки березового леса, которую инициировал выкупивший землю предприниматель Андрей Лавренко – мужчина решил заниматься здесь сельским хозяйством, для создания противопожарного разрыва ему потребовалось выпилить деревья.

Минприроды Алтайского края подтвердило, что на этой земле находится ареал обитания краснокнижных птиц и растений, уникальность территории заключается еще и в том, что ранее здесь находилось болото, которое естественным образом начало зарастать березами. Сельчане опасаются, что снос насаждений возобновит процесс эрозии почвы.

Напомним, районный суд разрешил вырубку уникальной березовой рощи Усть-Калманского района, на защиту которой встали местные жители.

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