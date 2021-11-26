Горняк22: Спортсмены Сергей Каменский и Роман Жданов станут почетными гражданами Бийска

Роман Жданов Фото: Виталий Барабаш

На заседании городской думы отметили, что благодаря огромной силе духа инвалидность не стала приговором для Романа Жданова. Он за короткий срок добился больших результатов в профессиональном плавании

Бийские спортсмены Роман Жданов и Сергей Каменский станут почетными гражданами города, сообщает «Бийский рабочий».

Роман Жданов – двукратный паралимпийский чемпион. На играх в Токио он с мировым рекордом завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием. У него также есть две бронзы за дистанции 100 м и 200 м вольным стилем.

Сергей Каменский – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, а также многократный чемпион мира и Европы. Первым тренером спортсмена стал его отец Игорь Каменский. С ним он прошел все этапы спортивной подготовки.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские кикбоксеры завоевали на первенстве Европы в Черногории восемь медалей. С соревнований спортсмены привезли четыре золотых, две серебряных и две бронзовых награды. Старший тренер сборной подчеркнул, что показать столь высокие результаты в такой конкурентной борьбе оказалось невероятно сложно, но наши спортсмены справились с этой задачей.

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