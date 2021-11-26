Горняк22: Прокуратура вступится за подростка, оштрафованного за акцию в Сибирской долине

Протестное фото жителей Сибирской долины Фото: www.instagram.com/sibirskaia_dolina

Прокуратура провела проверку инцидента, и теперь в суде будет протестовать против решения комиссии по делам несовершеннолетних, которая оштрафовала подростка

Прокуратура будет оспаривать решение комиссии по делам несовершеннолетних, которая оштрафовала 16-летнего подростка Максима Ломакина за акцию в Сибирской долине, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольгу Казанцеву.

По словам Казанцевой, Ломакина привлекли к ответственности по статье о нарушении правил поведения при введении на территории режима повышенной готовности. Омбудсмен обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, не были ли нарушены его права.

После проверки прокуратура пообещала вынести протест на решение комиссии, который рассмотрят в суде.

4 ноября жители поселка вышли на улицы с плакатами. Они хотели провести коллективную фотосессию. Однако на месте их уже ждали полицейские и якобы дали активистам три минуты на съемки. Люди растянули плакаты «Хотим чистой воды», «SOS», «Устали ждать», «Кто нам поможет?». Через три минуты после фотографирования они разошлись по домам.

Однако правоохранители все же составили протокол на мать троих детей Диану Заварзину и ее сына Максима Ломакина, который все фотографировал.

Ранее жители поселка Сибирская долина рассказали, что вынуждены пользоваться некачественной питьевой водой. По их словам, вода поступает настолько грязная, что годится только для полива. Однако оплачивают ресурс они по тарифам за питьевую воду. Накануне следком края сообщил о начатой проверке по данным сообщениям.

После этого власти сообщили, что в поселке намерены построить водонапорную башню и станцию водоочистки. Однако это произойдет лишь в 2023 году.

ТОЛК