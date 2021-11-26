Горняк22: Краевые власти попросят помощи у Кремля из-за острого дефицита угля

Котельная. Уголь Фото: АКЗС

Цены на уголь у поставщиков выросли и стали непосильными для жителей края. В связи с этим власти пытаются найти способ, чтобы люди не замерзли зимой

В Алтайском крае власти ищут способы обеспечить углем население. Так, по словам председателя комитета АКЗС по строительству Игоря Панарина, в шести районах ситуация с углем остается наиболее сложной, сообщает пресс-служба АКЗС.

«В связи с изменением ситуации на мировых рынках топлива и ростом отечественных поставок его за рубеж существенно выросли цены на уголь у поставщиков для российских регионов, а также сформировался определенный дефицит в его завозе», – сказал он.

Панарин добавил, что разрезы отказываются заключать договоры на поставки угля по нынешним ценам. Однако если поднять цену до рыночной, многие жители попросту не смогут его купить.

Сейчас муниципалитеты оперативно стремятся наладить снабжение, ищут варианты. Край также направляет муниципалитетам уголь из запасов резервного фонда. В ближайшее время власти проведут переговоры с поставщиком для снабжения людей топливом.

Депутат заявил, что краевые власти намерены обратиться в правительство с просьбой урегулировать ситуацию.

Напомним, что ранее жители еще одного алтайского района пожаловались на дефицит угля. В Михайловском районе возникла нехватка топлива на продажу, поэтому местным жителям приходится по завышенным ценам покупать его в соседних районах. О проблемах с углем также заявили в Славгороде, Камне-на-Оби и Хабарском районе.

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