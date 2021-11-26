Горняк22: В Барнауле обнаружили еще один «опасный» батут в детском центре

Батут Фото: instagram.com/air_games_batut/

Проверяющие обнаружили целый ряд нарушений при эксплуатации батута. В связи с этим прокуратура подала иск в суд, который был удовлетворен

Прокуратура Алтайского края выявила батут в одном из детских центров Центрального района, который эксплуатировали с нарушениями, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснилось, у владельцев отсутствовал паспорт на батутную арену с отметкой о регистрации, а также руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию аттракциона. Кроме того, проверяющие не нашли журнал ежедневного допуска развлекательного комплекса к работе и др.

В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием исполнить законодательство об эксплуатации аттракционов. Суд его рассмотрел и удовлетворил. В итоге предпринимателя обязали устранить нарушения закона.

30 мая у барнаульского торгового центра «Район» перевернулся батут с детьми. Пострадали две находящиеся в это время на аттракционе девочки. Старшая получила наиболее тяжелые травмы – девочка почти на месяц потеряла слух и способность говорить. Также у нее был серьезный перелом бедра.

После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело. 51-летнюю хозяйку батута сначала отправили под домашний арест, а потом меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Предпринимательница изначально предлагала семьям компенсацию – по 1 млн рублей на каждую девочку. Но они отказались от денег из-за боязни, что потом не смогут получить компенсацию по суду. Потом родители приняли небольшую матпомощь от бизнесвумен – по 300 и 200 тысяч рублей.

По словам родителей одной из малышек, с тех пор обвиняемая никак не помогает их семье.

Сейчас дети проходят длительный процесс реабилитации – врачи лишь недавно разрешили им понемногу ходить.

ТОЛК