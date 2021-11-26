Горняк22: Морозы до -25 градусов наступают на Алтайский край

Морозы Фото: Анна Меньшикова

Непогоду со снегопадом сменит похолодание, которое достигнет пика к субботе, 27 ноября. Также морозы до -22 градусов возможны на следующей неделе

Похолодание возвращается в Алтайский край. По данным синоптиков местного Гидрометцентра, ночью 26 ноября температура воздуха в крае опустится до -9…-14, а по северо-западным районам до -15…-20 градусов.

В дневное время в пятницу до -16 градусов, также местами снег и метели. Гололедица и снежные заносы на дорогах сохраняются. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

Ночью 27 ноября в Алтайском крае похолодает уже до -13…-18, а в предгорьях до -25 градусов. Днем термометры покажут около -10 градусов, по северным районам возможен снег и метели. Ветер разгуляется до 20 м/с.

С воскресенья придет очередная волна потепления – по краю около -5, а местами до +2 градусов, и преимущественно без осадков.

На следующей неделе синоптики прогнозируют волну холода до -22 градусов по ночам и -16 – в дневное время.

ТОЛК