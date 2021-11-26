Горняк22: Год Тигра наступает: каким он будет и как нужно встречать

Праздник. Новый год Фото: pixabay.com

Чуть больше месяца осталось до главного праздника года. Разбираемся, каким будет наступающий год и под каким знаком восточного гороскопа пройдет

Наступающий 2022 год пройдет под покровительством Водяного Тигра. При этом, согласно восточному календарю, он наступит 1 февраля. В 12-летнем цикле гороскопа это животное находится третьим по счету, сообщает Gorsite.

Тигр – хищник, потому он благоволит легким на подъем и авантюрным людям с хорошей хваткой. Его любимчики – смелые, уверенные и обладающие холодным расчетом люди. Именно их ждет удача в новом году. Тех же, кто действует опрометчиво и не обдумывает свои поступки, напротив, ждут поражения.

Считается, что в год Водяного Тигра те семьи, которые регистрируют свой брак в этот период, будут особенно крепкими.

Кроме того, Тигр может помочь достигнуть успехов тем, кто родился под его знаком. Однако для этого нужно соблюдать определенные правила. Считается, что удачными будут цифры 1, 3 и 4 в любом сочетании. А цвета предпочтительны серые, синие и оранжевые. Из цветов – желтые лилии и цинерарии.

В чем встречать год Водяного Тигра

Астрологи и эксперты в мире моды советуют встретить этот Новый год обязательно в чем-то новом, при этом наряд должен быть из натуральных тканей, пишет WMJ.

Тигр не любит мишуру, поэтому в этот раз лучше отказаться от нарядов с блестками, стразами и пайетками. Предпочтение лучше отдать лаконичности и строгим линиям.

Ранее астролог составила гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

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