Горняк22: «Челси» выиграл Лигу чемпионов, победив «Манчестер Сити»

"Челси" празднует победу в Лиге чемпионов Фото: instagram.com/chelseafc

Эта победа стала для клуба второй в истории Лиги чемпионов — первый раз победу в главном ерокубке команда завоевала в 2012-м

Лондонский футбольный клуб «Челси» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/21, обыграв в финале «Манчестер Сити». Об этом сообщает РИА «Новости».

Матч 29 мая на португальском стадионе «Драгау» завершился со счетом 1:0.

Эта победа стала для «Челси» второй в Лиге чемпионов (первый раз победу в главном ерокубке они завоевали в 2012-м).

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