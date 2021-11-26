Горняк22: Жителям Алтайского края рассказали, на каких трассах разгулялась непогода

Дорога. Метель. Погода Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Федеральные дорожники сегодня работают в усиленном режиме. В период выпадения осадков проводится патрульная снегоочистка

Снегоуборочную технику вывели на дороги Алтайского края из-за сильного снегопада. Так, в минувшие сутки федеральные трассы Р-256, А-322 и А-321 чистили 220 машин, сообщает пресс-служба краевого правительства. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода продлится в регионе в ближайшее время.

25 ноября наиболее сложная обстановка складывается на Чуйском тракте от Тальменки до Троицкого. Предположительно, ситуация там будет улучшаться к вечеру, ночью снегопад начнется на трассе Бийск – Горно-Алтайск. В направлении Рубцовска сложнее всего водителям придется преодолевать участок от Барнаула до Калманки. Кроме того, неблагоприятные условия наблюдаются на всей протяженности трассы А-321, обильный снегопад идет на участке от Барнаула до Родино.

Очистка трасс от снега в крае проводится круглосуточно. Водителей призывают соблюдать осторожность и не препятствовать работе дорожной техники.

Ранее водители рассказали, что на трассах в Алтайском крае наблюдается почти нулевая видимость. В Барнауле с утра 25 ноября машины погрязли в пробках.

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