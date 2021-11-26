Горняк22: Барнаульцы назвали деньги самым желанным корпоративным подарком

Деньги. Рубли Фото: pixabay

По словам аналитиков, 71% барнаульцев ежегодно получает новогодние подарки от работодателей. При этом в 41% компаний принято дарить подарки и детям сотрудников

Большая часть барнаульцев заявила, что деньги стали бы для них лучшим корпоративным подарком. Об этом стало известно из исследования «Зарплаты.ру».

«Деньги стали самым желанным подарком от работодателей. Их назвали 34% опрошенных. Следом идут подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%). Самыми ненужными оказались сувениры (35%) и сладости (26%)», – рассказали эксперты.

Самыми популярными корпоративными подарками оказались сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%) и деньги (13%). Стоимость подарка в среднем 1,5 тысячи рублей. Всего в 7% организаций каждый год для работников стараются придумать что-то оригинальное.

Реже всего горожане получают в подарок книги, косметику, билеты в театр, мелкую бытовую технику и парфюмерию. В 12% компаний, где нет специального бюджета на подарки, принято играть в тайного Санту.

Ранее «Толк» сообщал, что почти половина барнаульцев хотят полноценный новогодний корпоратив. 30% респондентов рассказали, что уже получили приглашение на праздник. Всего о любви к новогодним корпоративам заявил 51% опрошенных жителей Барнаула. 23% горожан отметили, что принимают в них участие в зависимости от коллектива.

ТОЛК