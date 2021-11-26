Горняк22: Когда начнется Рождественский пост 2021 и что нельзя делать

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

Несколько дней остается до начала последнего из четырех многодневных постов в году. Рассказываем, когда он начнется и что нельзя делать и есть в эти дни

Какого числа начнется Рождественский пост 2021

Рождественский пост 2021 начнется в воскресенье, 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится 6 января, в Сочельник.

Что нельзя делать в Рождественский пост

В Рождественский пост всем верующим, в первую очередь, нельзя совершать грехи. Об этом пишет портал «Фома».

В эти дни нельзя обманывать, злиться, раздражаться, ссориться с ближними, осуждать и сплетничать. Не стоит также веселиться, развлекаться и устраивать гуляния.

Жениться во время поста также нельзя. Церковь считает, что это не лучшее время для вступления в брак и венчания.

Священники утверждают, что Рождественский пост – это удачное время для того, чтобы стать лучше и добрее, забыть про гнев и свои пороки.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

Храм. Церковь. Православие Фото: Фото: pixabay.com

Во время Рождественского поста следует отказаться от молочных продуктов, мяса, птицы, яиц и переходят на постную пищу.

В эти дни разрешается употреблять в пищу кашу, хлеб, фрукты, овощи, грибы и сухофрукты. В некоторые из дней можно добавлять к ним растительное масло, рыбу, морепродукты и вино.

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