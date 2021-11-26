Горняк22: ВОЗ назвала непривитых людей главными распространителями COVID-19

Вакцина Фото: pixabay.com

В сентябре представители ВОЗ заявили, что уровень смертности от коронавируса связан с отказом от профилактической иммунизации

Главный распространитель COVID-19 – это непривитые люди, заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. Особенно это важно для людей старше 60 лет и людей с ослабленным иммунитетом», – подчеркнули в ВОЗ.

По словам представителя организации, множество исследований подтверждают эффективность мер профилактики. Так, проветривание помещений и ношение масок важны сами по себе, но вместе с другими мерами их польза усиливается многократно

Он также отметил, что помогают снизить вероятность заражения соблюдение правил гигиены и социальной дистанции, отслеживание контактов, карантин и изоляция для заболевших.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М». В ведомстве отметили, что подростков от 12 до 15 лет будут прививать только с согласия родителей или законных представителей, а с 15 лет молодые люди давать согласие будут самостоятельно.

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