Горняк22: Фильм Михаила Ефремова победил во всероссийском тюремном конкурсе

Михаил Ефремов Фото: кадр из youtube.com

Конкурс проводился в честь 200-летия со дня рождения русского писателя Федора Достоевского. В фильме приняли участие осужденные, статьи которых «созвучны проблемам героев романа»

Фильм Михаила Ефремова победил во всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных, сообщает Telegram-канал Baza.

Артист, который отбывает наказание в колонии за ДТП на Садовом кольце, написал сценарий для фильма «Евангелие от Федора» по роману Достоевского «Преступление и наказание».

Работа взяла первое место в номинации «Лучший монтаж». В фильме приняла участие дочь Ефремова Вера. Она прислала в колонию видео, на котором сыграла Соню Мармеладову. В ролике также снялись осужденные и сотрудники ИК-4 в Белгородской области, где содержится актёр.

Напомним, что 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов на внедорожнике вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой скончался в больнице. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже ему снизили срок до 7,5 года. 15 сентября 2021 года кассационный суд не смягчил его приговор.

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