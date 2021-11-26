Горняк22: «Не критично». Алтайские главы успокоили минстрой по поводу ситуации с углем

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев Фото: Антон Федотов

Объем топлива для бытовых нужд в крае не регулируется — снабжением занимаются предприниматели. Из-за перебоев с доставкой топлива возникла нехватка

В Локтевском районе Алтайского края власти приняли решение раздать по тонне угля более чем 200 нуждающимся семьям, которые остались без топлива в своих домах. На котельной запас – тоже только на четыре дня. В этом муниципалитете ситуация с обеспечением углем населения оказалась самой острой. В других обстановка спокойная. Об этом говорили 25 ноября на специально созванном совещании в алтайском минстрое. Ситуацию власти края оценивают как не критичную.

«Глава развозит по дворам»

Объем топлива для бытовых нужд в крае не регулируется в части самого снабжения – этим занимаются предприниматели, которые владеют площадками для хранения угля, тупиками. Из-за дефицита топлива и проблем с подвижным составом в ряде районов они либо свернули, либо приостановили свою работу.

«Однако сегодня уголь для нужд населения есть по всей территории края. Бывают кое-где перерывы, очередь по записи. Но такого, чтобы уголь отсутствовал вовсе, и не было возможности его купить в домохозяйства, в крае нет. Одно исключение – Локтевский район», – отметил Иван Гилев.

В этом районе ситуация с углем перешла в ручное управление – по словам Ивана Гилева, глава чуть ли не самостоятельно развозит топливо по дворам.

22 ноября, 11:57

Депутаты АКЗС обсудили дефицит угля на рынке Алтайского края

По словам председателя комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игоря Панарина, сейчас в угле нуждаются жители Поспелихинского, Хабарского и Новичихинского районов

Из трех предпринимателей, работавших на угольном рынке в Локтевском районе, двое прекратили поставки из-за отсутствия подвижного состава, сообщила глава муниципалитета Галина Глазунова. Отсюда возник дефицит.

«Пока идет уголь в очень маленьких количествах для одной компании для отопления Горняка. Вышли 10 вагонов, но они уже сутки стоят. Мы в постоянном контакте с менеджерами, но пока они ничего утешительного сказать не могут. Поэтому мы приняли решение выдавать из запасов [теплоснабжающего] предприятия остронуждающимся семьям по одной тонне. Всего планируем так потратить 350 тонн. Спасибо министерству, что возместит этот уголь из резерва, потому что запас угля на предприятии остался на четыре дня», – рассказала Глазунова.

Глава отчиталась, что на 15.00 25 ноября в списке нуждающихся было 283 человека, из них уголь вывезли 77 домохозяйств – всего 98 тонн. В первую очередь топливо привозят семьями с детьми, с инвалидами. Часть людей покупает уголь в Рубцовске.

«Ажиотаж снизился, но ситуация остается острой, и есть страх, что уголь поступать не будет. Мы разговаривали с компанией «Алтайуголь» из Бийска. Они предлагают цену – 2,7 тыс. рублей с самовывозом, в Рубцовске это будет стоить уже 4,1 тыс. Плюс доставка – итого 5 тысяч. А у нас установленная предельная цена для населения – 3,8 тысяч. Местные предприниматели сказали, что будут торговать не выше предельной, так как к вопросу уже проявляет интерес прокуратура. Кемеровские поставщики предлагают уголь по цене 4,2-4,3 тыс. рублей. Плюс доставка», – озвучила проблемы с ценами Галина Глазунова.

Район запросил в Казахстане бурый уголь, сейчас от них ожидают коммерческое предложение.

«При возможности – создавайте муниципальный запас. Мы это обычно делаем для предприятий. Но теперь нужно будет держать в голове, что и для населения это тоже требуется делать. Не должно быть людей, которым уголь нужен, а его нет», – распорядился Иван Гилев.

«Готовы продавать соседям»

Периодические перебои с поставками угля официально фиксировали в Рубцовске, Третьяковском и Змеиногорском районе.

В Рубцовском районе было две официальные жалобы от населения в адрес главы и губернатора – люди не знали, где купить уголь. Сейчас, по словам главы, «все удовлетворены».

«У нас 7,5 тысяч домов с печным отоплением. Основная масса жителей купила уголь в августе. Было девять организаций-поставщиков, остались две. У них запасы – около 1,5 тыс. тонн для населения. Никаких очередей не было. Ведем работу с поставщиками на предмет возобновления работы с населением», – заявил глава района Петр Афанасьев.

Третьяковский район отчитался, что «50 тонн угля разгружается, очередей и ажиотажа не наблюдается». В Немецком национальном районе запасы составляют 110 тонн.

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов сообщил, что по углю работают три крупных предпринимателя. На площадка – около 300 тонн.

«Возникли небольшие перебои от традиционного поставщика, но перенастроились на других. Сегодня у всех трех есть запасы. Дальнейших опасений пока нет», – заверил руководитель муниципалитета.

03 ноября, 9:24

«Не знаем, как зимовать»: жители Славгорода жалуются на дефицит угля в городе

Местные жители готовы приобретать топливо даже по высоким ценам, но угля в городе просто нет. Его завозят в Славгород лишь в небольшом количестве

В Славгороде работают пять угольных площадок для населения и предприятий. Запасы для населения составляют свыше 2,5 тыс. тонн.

«Цена чуть выше, чем утверждена регулятором. Насколько известно, две организации уже привлекли в связи с этим к ответственности. Когда появился ажиотаж, было 10 обращений от граждан. Всем дали ответы», – отчитался замглавы администрации Славгорода Виктор Кравцов.

В Алейске с углем «проблем нет вообще», готовы продавать и соседним районам. В Поспелихе 18 ноября была большая поставка угля. Реализовали 1 тыс. тонн, еще 1,5 тыс. находится на площадках. Уголь продают как жителям района, так и в близлежащие территории.

«Ситуация не критическая»

Председатель профильного комитета краевого парламента Игорь Панарин констатировал, что «практически все районы запаслись углем заранее», поэтому у них не случилось проблем. У кого-то не хватило средств, но ситуацию эту он критической не считает, так как топливо имеется на площадках, «где-то просто нужна доставка».

Примечательно, что чуть ранее заксобрание края распространило релиз, в котором со ссылкой на Панарина сообщается о сложном положении в шести районах .

Совещание в минстрое по поводу поставок угля Фото: Антон Федотов

Иван Гилев поручил наладить работу с казахстанскими поставщиками угля и не допустить такого, чтобы угля не было в запасах вообще и негде было его купить.

Глава министерства соцзащиты региона Наталья Оськина сообщила, что подворовой обход в начале осени выявил 204 семьи без угля. Сейчас все в порядке, нуждающихся нет. 74% льготников уже приобрели уголь, им выплатили компенсации.

«На 2021 год свыше 2 млрд рублей в бюджете края предусмотрено на компенсации за топливо, плюс льготникам положена бесплатная доставка. Также мы предоставляем субсидии на услуги ЖКХ – гражданам с низкими доходами без наличия льготного основания. По этому поводу рекомендую обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, сотрудники проконсультируют», – рассказала министр.

Узнать о возможностях получения компенсации и субсидии за приобретенный уголь можно по телефону горячей линии минсоцзащиты края: +7 (3852) 27-36-01.

Чуть больше 1 млн домовладений в Алтайском крае пользуются печным отоплением.

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