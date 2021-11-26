Горняк22: Барнаульский суд разбирается в конфликте между соседями из-за домашней птицы

Приусадебный участок птичницы Фото: предоставлено жительницей поселка Спутник

Жителям барнаульского поселка Спутник не удается заключить мировое соглашение с соседкой-птицеводом, которая, как уверяют истцы, «отравляет им жизнь»

Третий год жители барнаульского поселка «Спутник» воюют с местной жительницей, которая каждое лето разводит домашнюю птицу на убой. С их слов, курицы, утки и гуси доставляют огромный дискомфорт, так как в этот период в округе стоит «жуткая вонь». В итоге конфликт дошел до суда. Но и с участием судебной инстанции договориться соседям пока так и не удалось.

«Как убой – так дурдом»

В редакцию «Толка» обратилась жительница «Спутника» Яна. Она рассказала, что когда ее соседка три года назад завела кур, претензий и конфликтов не было, птица дискомфорта не создавала. Но когда поголовье увеличилось до нескольких десятков, а также появились крупные птицы – гуси и утки, с ее слов летом во дворе стоит жуткий запах.

«На улицу выйти невозможно. Вонь стоит жуткая, как в уличном общественном туалете. Мы же не против, пусть разводит птицу, но за ней же убирать надо. Из-за антисанитарии крысы появились. Огромные. У меня дети из дома выходить боятся», – рассказала Яна.

Ее соседка Евгения добавляет, что пугает не только вонь и размножающиеся крысы, но и крики птицы при убое.

«Как убой, так дурдом начинается. Птица орет, соседская собака, чуя кровь, бесится начинает. Сколько она уже их загрызла. Жутко. И все это под нашими окнами», – пояснила женщина.

«Мне до лампочки»

Со слов Евгении, на очередном заседании суда птичница пообещала, что больше не будет разводить пернатых, хотя на предыдущем заявляла под запись, что имеет право держать живность и есть натуральное мясо, поэтому от хобби отказываться не собирается.

«Мы предлагали заключить мировое соглашение, но с условием, что она возместит хотя бы частично судебные издержки. Отказалась. Следующее заседание только в январе. Сколько это все продлится – неизвестно», – добавила Евгения.

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«Толк» 70-летняя птичница (она пожелала остаться анонимной. – Прим.ред.) заверила, что пернатых больше держать не будет – здоровье и возраст не позволяют. Она не понимает, почему соседи столь агрессивно настроены к ее птицеводству, и в свою очередь обвиняет их в незаконном предпринимательстве и в захвате части ее земельного участка.

«У нас в поселке есть люди, кто куриц, кроликов и свиней разводит круглый год. Я птицу держу только месяц, и то всего 30 голов. А шуму столько! Можно же было все мирно решить. Не захотели. Так что я тоже иски в суд подала. Понимаете же, когда соседи ругаются, ни одна сторона не выигрывает. Мне до соседей как до лампочки. Пусть меня не трогают, а я не буду трогать их», – высказалась Мария.

Женщина пояснила, что разводить птицу стала лишь потому, что внучка тяжело больна и нуждается в диетическом питании.

«Позапрошлым летом держали и гусей, и уточек, но натерпелись с ними. Отказались. Не понимаю ради чего соседи эту войну затеяли. Сама выросла в деревне. В то время наоборот все друг друга поддерживали. У меня нет желания во все это ввязываться», – добавила пожилая женщина.

«Она просто делает замечания»

На защиту женщины встала старшая по улице Людмила. Она рассказала, что живет в поселке уже более 15 лет. За это время таких инцидентов и конфликтов она не припомнит.

«Я ни на той, ни на другой стороне. Просто по-человечески жалко ее: суть конфликта, думаю, даже не в курицах. Просто ее гнобят, пытаются выжить, так как она не очень удобная соседка, которая делает им замечания по поводу «непутевого образа жизни», – высказалась женщина.

Людмила утверждает, что летом неоднократно заходила к птичнице во двор, и никакого неприятного запаха не почувствовала.

«У нас в поселке многие держат птицу, но чтобы дело доходила до суда и СМИ, такого еще не было. Меня, честно, вся эта история возмущает!», – сказала Людмила.

Ее слова подтверждает и педагог внучки птичницы, которая также летом часто бывала в их доме.

«Она в своем возрасте вкалывает и на работе, и на приусадебном участке. Все у нее ухоженно, чистенько. Не понимаю, с чего взялись эти нападки», – рассказала она «Толку».

Юрист, представляющая интересы Яны и Евгении в суде Анна Навратил пояснила, что поселок «Спутник» относится к городской территории и предназначен для индивидуальной жилой застройки, а не для животноводства. Этим, добавила она, нужно заниматься в сельской местности, и так, чтобы не доставлять дискомфорт соседям.

Похожая история была в 2019 году в пригородном поселке Казенная Заимка. Как тогда писала «Российская газета», соседям через суд удалось добиться, чтобы местный житель ликвидировал кур и кроликов из-за жалоб на зловоние.

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