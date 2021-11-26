Горняк22: Бийскому грабителю ужесточили приговор за подрыв банкомата

Суд Фото: pixabay.com

По данным следствия, взрыв газовоздушной смести в помещении повредил и уничтожил имущество банка на сумму около 3 млн рублей

В Бийске суд пересмотрел приговор местному жителю, который взорвал банкомат, похитив оттуда деньги, а также нападал на микрофинансовые организации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2019 года ранее судимый мужчина надел очки, парик и кепку, взял нож и решил ограбить микрофинансовую организацию. В офисе он напал на сотрудницу и потребовал деньги. Девушка отдала ему муляж банкнот с краской, и преступник ушел с места происшествия. После этого он напал еще на три юридических лица.

Кроме того, 10 июля 2019 года осужденный взорвал банкомат в незапертом помещении финансовой организации. Мужчина взял 500 тысяч рублей и скрылся.

Бийский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После этого приговор обжаловали. Теперь помимо этого срока, ему назначили и ограничение свободы сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Толк» сообщал, что бийский подросток смастерил бомбу и взорвал ее в здании у вокзала. Он рассказал, что не планировал совершать преступление. Инструкцию по сборке нашел в интернете и захотел испытать устройство. Взрыв был такой силы, что привлек правоохранителей. Они задержали подрывника и его друга на месте.

ТОЛК