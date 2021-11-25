Горняк22: «Хаос какой-то»: в Барнауле снесли две остановки, подаренные бизнесменами

Остановка "Кондитерская фабрика" Фото: Толк

Куда отвезли снесенные остановочные павильоны, не известно. Однако депутат намерен найти их и пожаловаться в прокуратуру

Бизнесмены возмущены сносом двух остановок, установленных несколько лет назад на Павловском тракте за их счет, сообщает «МК на Алтае». Речь идет об остановках «Кондитерская фабрика» по направлению из центра города и «Мастерские» по направлению в центр.

Некоторые СМИ и городские паблики писали, что остановки попросту снес ветер, однако издание выяснило, что их увезла спецтехника.

Депутат Барнаульской городской Думы и владелец сети клиник «Пигмалион» Алексей Маликов, чья реклама была размещена на остановках, пояснил, что мэрия несколько лет назад попросила бизнес помочь с установкой остановочных павильонов. При этом долгое время они пытались узаконить их как рекламные конструкции, но безуспешно.

«Все это время мы следили за состоянием павильонов. В один прекрасный день приезжает техника и все сносит. Где людям стоять в такие ветра? Кто отвечает за безопасность пешеходов? Какой-то хаос происходит, хотя бы предупредили», – отметил депутат.

В августе этого года Маликов получил письмо от администрации, в котором говорится, что по закону рекламные конструкции размещаются на недвижимом имуществе, однако остановочные павильоны к ним не относятся.

Барнаульский депутат пообещал обратиться в прокуратуру. Также он намерен найти, куда увезли остановки, которые проспонсировали предприниматели.

Ранее сообщалось, что в Барнауле днем 23 ноября сильный ветер на Павловском тракте опрокинул остановочный павильон. Инцидент произошел в районе остановки «Кондитерская фабрика» по направлению из центра города.

ТОЛК