Горняк22: Уже не годятся: барнаульским бизнесменам вернут снесенные остановки

Автобусная остановка Фото: pixabay.com

В администрации города заверили, что снесенные остановки заменят на новые. При этом остановочные комплексы, подаренные городу бизнесменами, им пообещали вернуть

В мэрии Барнаула пояснили, что два остановочных павильона, которые подарили городу местные предприниматели, снесли в рамках масштабного ремонта Павловского тракта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, накануне остановки демонтировали, а сегодня, 24 ноября, на их месте устанавливают новые. В связи с тем, что старые павильоны принадлежат бизнесменам, город вернет их собственникам.

Ранее депутат Барнаульской городской Думы и владелец сети клиник «Пигмалион» Алексей Маликов возмутился тем, что проспонсированные им остановки на Павловском тракте снесли без предупреждения. По этому поводу он пообещал обратиться в прокуратуру. Также бизнесмен намерен найти, куда увезли остановки, которые проспонсировали предприниматели.

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