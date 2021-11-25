Горняк22: Три аварии спровоцировали масштабные пробки в центре Барнаула

Барнаул. Пробки Фото: 2gis

Уже который день в Барнауле наблюдается непогода и, как следствие, плохая видимость на дорогах. В связи с этим в городе выросло число ДТП

Вечером 24 ноября в Барнауле образовались семибалльные пробки. Об этом говорят данные сервиса 2gis.

Так, судя по карте, в городе сейчас наблюдается сразу три аварии: в районе вокзала, на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной, а также на пересечение проспектов Строителей и Красноармейского.

В связи с этим в районе проспектов Строителей, Красноармейского, Ленина и улицы Челюскинцев видны глобальные заторы. Также сложно проехать водителям на участках возле малаховского кольца и улицы Балтийской (пересечение с Попова). Небольшое скопление машин образовалось и на улице Попова.

Кроме того, затор образовался на шоссе Ленточный бор в районе пересечение с улицей Власихинской.

Ранее сообщалось, что барнаульцы негодуют из-за вечной пробки на пересечении трех дорог.

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