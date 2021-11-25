Горняк22: В Барнауле сравняли стоимость проезда в трамвае и автобусах малой вместимости

Трамвай в Барнауле Фото: transport_brn

Пассажироперевозчики, которые работают по нерегулированным тарифам согласились пока не повышать стоимость проезда выше, чем в муниципальном транспорте. С 1 декабря она составит 28 рублей

Вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте в мэрии Барнаула и общественностью обсуждался больше полугода. В итоге принято решение поднять цену до 28 руб., в том числе и в коммерческом транспорте. Несмотря на то, что эти пассажироперевозчики не получают дотаций из городского бюджета за льготников, они решили не превышать стоимость проезда до 30 руб., как планировали ранее.

Пассажироперевозчик, работающий по маршрутам автобусов 51 и 77 в Барнауле Николай Усольцев пояснил, что изначально частники планировали поднять проезд до 30 руб., но посоветовавшись, приняли решение прировнять цену к муниципальному транспорту.

«Мы не хотим потерять пассажиров и понимаем, что рост цены даже на 5 руб. скажется на бюджете горожан и пассажиропотоке», – пояснил он.

Автобус малой вместимости Фото: the_barnaul_bus_2

Его коллега Антон Еньшин (маршруты 41, 78) добавил, что повышение стоимости проезда – это необходимая мера. Что он, как перевозчик, стремится создать комфортные условия для пассажиров, обновляя автопарк.

«Дорожает все: бензин, запасные части, обслуживание автобусов. Понятно, что рост цены на три рубля, особо не скажется на экономике предприятия, но уже хоть что-то. Но и увеличивать до 30 руб. тоже не стали, чтобы не шокировать жителей города», – рассказал Антон Еньшин.

В мэрии уточнили, что по нерегулируемым тарифам в Барнауле работают 21 автобусных маршрутов из 82-х. По Федеральному закону тарифы они вправе устанавливать сами, исходя из экономической целесообразности. До 1 декабря стоимость проезда составляет 25 рублей.

Напомним, с 1 декабря согласно постановлению администрации Барнаула стоимость проезда на маршрутах, работающих по регулируемым тарифам, также вырастет до 28 руб.

Проездные карты Фото: the_barnaul_bus_2

Пассажиры, которые используют транспортные карты, будут платить только на 3 руб. больше. По «Единому проездному» проезд на электротранспорте стоимость составит 23 рубля, а по «Электронному кошельку» – 24 рубля.

Также в администрации города напоминают, что будут сохранены действующие льготы.

Так, для пенсионеров проезд составит 12 рублей (лимитированная карта за 550 рублей на 45 поездок), 15 рублей – в пригородной зоне (безлимитная карта – 850 рублей). Для школьников из малообеспеченных семей – 8 рублей (безлимитная карта – 400 рублей), для учащихся – 11 рублей (безлимитная карта – 550 рублей), для студентов – 13 рублей (безлимитная карта – 650 рублей).

Более подробную информацию о тарифных планах, действующих в городском транспорте и способах приобретения карт можно узнать на сайте «Центртранса» Барнаула.

ТОЛК