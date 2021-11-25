Горняк22: Итоговая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 23 декабря

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В прошлом году пресс-конференцию президента совместили с прямой линией из-за пандемии коронавируса. Мероприятие состоялось 17 декабря

Владимир Путин проведёт итоговую пресс-конференцию, вероятно, во второй половине декабря. Наиболее вероятная дата – 23 декабря, сообщают «Ведомости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о дате проведения пресс-конференции «объявят своевременно». В Кремле готовятся к тому, что она состоится в очном формате.

«На пресс-конференции могут прозвучать темы пандемии и её аспектов – от эпидемиологической безопасности до экономических и социальных последствий, международная повестка и политические вопросы, например о выборах в Госдуму», – рассказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

При этом пресс-конференция вряд ли станет площадкой для решения принципиальных вопросов, к примеру о судьбе законопроектов о QR-кодах. Свою позицию президент может высказать на рабочих совещаниях или встречах.

Ранее стало известно, что Путин наградил кадровика алтайского правительства Игоря Гниденко. Он получил орден Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Такой орден чаще всего вручают тем, у кого уже есть госнаграды. В 2013 году Гниденко получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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