Горняк22: В Бийске пока не могут открыть второй травмпункт из-за роста больных COVID

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в бийской горбольнице №2 уже несколько месяцев остается закрытым травмпункт. При этом горожанам обещали, что он не будет работать всего около месяца

Главврач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин прокомментировал ситуацию с закрытым травмпунктов в горбольнице №2. Об этом сообщает краевой минздрав.

Так, по словам специалиста, сейчас в городе, действительно, работает лишь один травмпункт, и он загружен из-за сезонности. Пока не удается открыть второй травмпункт, который ранее был закрыт до проведения лицензирования.

Дело в том, что на площадке, где ранее оказывали экстренную травматологическую помощь, по-прежнему работает ковидный госпиталь.

«Ранее мы планировали возобновить работу травмпункта в Горбольнице №2 в середине октября, сразу после процедуры лицензирования первичной специализированной медицинской помощи по профилю травматология Центральной горбольницей. Но рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не позволил нам это сделать», – сказал врач.

Он добавил, что осенью в госпитале развернули еще большее количество коек: если в сентябре их было 480, то сейчас их число выросло до 660.

Сейчас в травмпункт ЦГБ ежедневно с травмами обращаются в среднем около 70 человек. В связи с этим возле кабинета временами появляются очереди. Руководство медучреждения выразило готовность привлекать больше специалистов к работе «в случае острой необходимости».

Ранее жители Бийска пожаловались, что травмпункт в горбольнице №2, который обещали «закрыть на время», до сих пор не работает. В связи с этим в единственном травмпункте в ЦГБ якобы скапливаются колоссальные очереди. Местные жители призвали власти обратить внимание на проблему.

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