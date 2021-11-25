Горняк22: Астрологи назвали пары знаков зодиака, которые идеально подходят друг другу

Отношения. Любовь Фото: pixabay.com

Специалисты отметили, что этим парам знаков зодиака суждено быть вместе. Несмотря на все трудности, они будут находить компромисс и оставаться вместе

Между Стрельцом и Девой может возникнуть искренняя и чистая любовь. В отношениях представители этих знаков не будут заводить мимолетные романы на стороне. Им не помешают быть вместе ссоры и даже расставания, сообщает «Слово и Дело».

Встретив друг друга, Овен и Весы поймут, что это настоящая любовь. Весов восхищает способность Овнов идти напролом. В последующем эта черта характера сохранит их отношения. Овны будут не готовы потерять свою любовь и сделают все, чтобы избежать расставания.

Будут счастливы в паре Львы и Рыбы. Хотя люди этих знаков полные противоположности друг друга, они всегда будут находить компромисс и помириться после ссор. С годами связь между ними будет только крепнуть, а чувства – усиливаться.

Близнецов и Скорпиона могут построить крепкие отношения. У каждого из них сложный характер, но их любовь поможет им преодолевать трудности. Такой паре под силу сохранять свою любовь много лет.

Ранее астролог перечислил знаки зодиака, которым повезёт в 2022 году. По словам эксперта, в новом году Водолеи снова будут на коне. Их и Скорпионов ожидают успехи в карьере, а вот Девам улыбнётся удача в личной жизни.

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