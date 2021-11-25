Горняк22: День военного миротворца 2021: история и красивые поздравления

Военные Фото: pixabay.com

Ежегодно 25 ноября в России отмечают День военного миротворца. Рассказываем, что это за праздник, его историю, а также делимся подборкой красивых поздравлений

История Дня военного миротворца

Дата празднования Дня военного миротворца выбрана не случайно. Именно в этот день в 1973 году группа советских военнослужащих на официальном уровне приняла участие в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал calend.ru.

Миротворческие войска формируются и направляются в конфликтные регионы, чтобы предотвратить или ликвидировать угрозы миру совместными действиями.

Поздравления с Днем военного миротворца

Военные. Колонна Фото: mil.ru

Ты отважный, надежный и смелый,

Вот и делаешь важное дело,

Во всем мире ты мир охраняешь,

И ответственность всю понимаешь.

Праздник твой мы сегодня встречаем,

Миротворцев мы день отмечаем,

Я желаю тебе счастья много,

Пусть светла твоя будет дорога!

Не будет мира на земле,

Пока она во мраке, мгле,

И в этом наша лишь вина:

Друзья, Земля у нас одна! Во всем помогут миротворцы

Всю мглу и мрак нам победить,

Они для мира просто чудотворцы,

За это стоит их благодарить!

Самоотверженны, делу верны,

Готовы собой расплатиться

За то, чтобы не было больше войны,

За то, чтобы мир возвратился.

Они — миротворцы, что против вражды,

Их дело достойно славы.

Так пусть никогда не познать им нужды

В борьбе за свободное право.

У вас опасная работа,

Вы миротворцы на войне.

Когда вы есть на поле боя,

Спится спокойно всей семье. Так будьте же всегда такими,

Какими были вы всегда:

Такими сильными, большими

И не сдавайтесь никогда.

Солнце светит очень ярко,

Мы поздравим в этот день

Тех, что мир несут масштабно,

Позабыв про дребедень.

Миротворцы, этот праздник

По заслугам — только ваш.

Пусть же счастье и удача

Вас возьмут на абордаж.

Источник

ТОЛК