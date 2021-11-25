Горняк22: Зачем дарят подарки 25 ноября: народные приметы на Ивана Милостивого

Подарок. Презент Фото: Pixabay

В этот день на Руси наши предки молились святому Иоанну за детей, завершали осенний свадебный сезон, а также дарили друг другу подарки

25 ноября отмечается народно-христианский праздник «Иван Милостивый». По-другому его называют «День подарков» и «Иван Снежный». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 25 ноября

В эти дни на Руси заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключали уже только после завершения зимы.

В некоторый районах праздник называли «Днем подарков». Многие люди старались 25 ноября чем-нибудь делиться друг с другом и дарить подарки. Это считалось доброй приметой и сулило много счастья.

25 ноября наши предки молились святому Иоанну, чтобы он защитил их детей и дал им крепкое здоровье.

Тех, кто родился 25 ноября, считали защитниками слабых. Им следовало носить бирюзу или турмалин.

Народные приметы 25 ноября

Если изморозь поутру появилась – жди вечерних заморозков.

Если поставленная в выпавший снег соломинка не провалится, то снег не растает.

Если снег покрыл землю, то весна придет поздно.

Если идет дождь, то в течение 7 дней наступит оттепель, а до февраля будет сырость и влажность.

Если в этот день холода не наступили – жди весну раньше обычного.

Облака низко плывут – к морозным дням. Если плывут против ветра, то приближается снегопад.

Огонь в печке шумно трещит и ярко горит – к сухой и морозной погоде.

Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова

Источник

ТОЛК