Горняк22: Магия, ужасы и драма. Какие новинки можно посмотреть в кинотеатрах с 25 ноября

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Фантастический боевик, трогательная драма, психологический триллер и добрый мультфильм. Рассказываем, какие фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах с 25 ноября

«Энканто»

Мультфильм о семье Мадригалов, которая живет в волшебном доме, спрятанном в Энканто. Магия этого места наделила каждого ребенка в семье уникальным даром. Кто-то из них обладает суперсилой, а кто-то способностью исцелять. Но подобные способности не достались только юной Мирабель. Она обнаружила, что магия Энканто находится в опасности и решается на ее спасение.

Продолжительность мультфильма – 102 минуты.

«Обитель зла: Раккун Сити»

Фантастический боевик о городе-призраке Раккун Сити. Когда-то там располагалась фармацевтическая корпорация, а теперь на ее месте глубоко под землей набирает силу большое зло. Единственный шанс выжить у уцелевших людей – это объединиться и узнать всю правду о компании.

Продолжительность фильма – 107 минут.

«Прошлой ночью в Сохо»

Психологический триллер рассказывает историю о девушке, которая учится на дизайнера в Лондоне и мистическим образом оказывается в 60-х годах. Там она встречает начинающую певицу, которая является ее кумиром. Лондон в эти годы совсем не привлекательный, а время, проведенное там, сыграет с героиней злую шутку.

Продолжительность фильма – 117 минут.

«Купе номер 6»

В этой драме рассказывается история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд «Москва-Мурманск», чтобы сбежать от своей любви. Долгую поездку в купе она разделяет с русским шахтером. Это соседство помогает обоим осознать свое одиночество и тоску по отношениям.

Продолжительность фильма – 108 минут.

Источник

ТОЛК