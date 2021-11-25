Горняк22: АлтГУ не откажется от строительства нового корпуса после покупки здания

Бывшее здание АЭЭП на Калинина, 15в в Барнауле Фото: 2Gis

В недавно купленном здании бывшей академии занимаются учащиеся колледжа при АлтГУ. Проблему дефицита площадей вуза это приобретение не решает, говорят в университете

Покупка целого здания, ранее принадлежавшего Алтайской академии экономики и права, не снимает актуальности строительства нового корпуса АлтГУ, заверили «Толк» в университете, так как здесь уже занимаются учащиеся колледжа вуза.

Напомним, госуниверситет приобрел здание на пр. Калинина, 15в в Барнауле в начале ноября. В нем четыре этажа общей площадью 2,4 тыс. кв. метров. Его начальная цена составляла 32 млн рублей, однако вуз выкупил его за 22,4 млн.

Ранее здесь располагался экономический факультет академии. Однако в последнее время, как сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров в официальном ответе «Толку», здесь вуз уже арендовал площади для занятий учащихся колледжа. Они и продолжат заниматься в этом здании. Поэтому тема строительства нового корпуса для студентов университета продолжает оставаться актуальной.

Ранее президент АлтГУ Сергей Землюков рассказывал о нехватке как минимум 4 тыс. «квадратов». На недавней защите проекта нового здания на градосовете Землюков добавил, что даже если вуз построит его через пять-шесть лет, то обеспечит студентов нужной площадью лишь на 75%. «Остальные помещения нам снова придется арендовать и покупать», – сказал он.

Члены же градосовета, напомним, отправили проект на доработку. У них возникли вопросы к озеленению – часть сквера придется вырубить, к эксплуатируемой кровле – насколько функциональны будут конструкции, к транспортной развязке – не будет ли пробок, и, собственно, к необходимости строительства здания в этом месте.

Ранее же представители общественности, защитники зеленых зон города активно выступали против постройки в сквере высотного здания вуза, собирали подписи за отказ от строительства.

ТОЛК