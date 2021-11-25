Горняк22: День благодарения в эпизодах любимых сериалов и фильмов

Кино. Попкорн Фото: pixabay.com

День благодарения ассоциируется с семейными ценностями и домашним теплом. Рассказываем, в каких эпизодах любимых сериалов встречается этот праздник

«Друзья»

В Нью-Йорском ситкоме про друзей встречается сразу 10 серий, в которых отмечают День благодарения. Праздничные дни у друзей всегда были наполнены различными интересными событиями.

Праздничные эпизоды встречались в каждом сезоне сериала в 8 или 9 серии.

«Как я встретил вашу маму»

В этом сериале встречается четыре эпизода, которые связаны с Днем благодарения. В одном из них вместо того, чтобы говорить всем «спасибо», Маршал решил наказать язвительного Барни.

Праздничные эпизоды – 1 сезон серия 9, 3 сезон 9 серия, 5 сезон 9 серия и 6 сезон 10 серия.

«Ценности семейки Адамс»

Праздник. Застолье. Ужин. Семья Фото: pexels.com

Очередная няня необычной семечки отправила Вэнди и Пагсли в лагерь на День благодарения. Но там дети устроили для сверстников и их родителей незабываемый праздник.

«Сплетница»

В День благодарения у героев сериала не все проходит гладко. Серена, например, разрывается между двумя парнями, Блэр подозревает маму в сокрытии важной тайны, а Чак сохраняет напряженное выражение лица на протяжении всей серии.

Праздничный эпизод – 3 сезон 11 серия.

«Рик и Морти»

В этом эпизоде главные герои попытаются украсть американскую конституцию. Их День благодарения начнется с осады: военные окружат дом Смитов, а Рик будет препираться по телефону с президентом. Ученых хочет добиться помилования от государства и для этого даже превращается со своим внуком в индеек.

Праздничный эпизод – 5 сезон 6 серия.

«Доктор Хаус»

Сериал «Рик и Морти» Фото: Скриншот видео

По сюжету вся клиника готовится ко Дню благодарения. Хаус пытается поссорить Кади и Лукаса. Тем временем в клинику поступает выдающийся физик, который поменял карьеру на работу курьером.

Праздничный эпизод – 6 сезон 9 серия.

ТОЛК