Горняк22: Барнаул встал в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада

Фото: Яндекс Карты

Серьезные пробки наблюдаются в Барнауле после снегопада, который обрушился на город еще вечером 24 ноября. Вероятнее всего, многие сегодня опоздают на работу

Утром 25 ноября на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Об этом говорят данные «Яндекс Карт».

Так, скопление машин наблюдается на центральных улицах города – на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей. Также заторы видны в районе ВРЗ, на улицах Матросова и Северо-Западной.

В спальных районах ситуация не лучше: автомобилистам сложно проехать на Павловском тракте, на улице Власихинской, Малахова, Попова.

Кроме того, транспорт стоит утром на Змеиногорском тракте.

Движение осложняется несколькими ДТП, произошедшими к этому часу в городе. В частности, они отмечаются в районе площади Октября, проспектов Калинина и Краснармейского, улиц Воровского, Балтийской и т.д.

Напомним, что синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. в том числе о снегопаде и гололеде.

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