Горняк22: «Урны под охраной». Жильцы новостройки в Барнауле с боем меняют УК

Дом по адресу: ул. Чернышевского, 186

Сейчас жители дома на ул. Чернышевского, 186 ждут решения жилищной инспекции по поводу перевода под управление другой компании

Так и не добившись нормального взаимодействия с управляющей компанией «Маяк», жители дома на ул. Чернышевского, 186 проголосовали за смену УК. Собственники говорят, что сделать это было крайне сложно. Дошло до того, что кто-то якобы воровал из почтовых ящиков бюллетени. Люди не отчаялись и провели повторное голосование, установив урну рядом с охраной под камерой видеонаблюдения.

Дом с сюрпризами

Новостройку на Чернышевского строительная компания «Алгоритм» сдала в 2018 году. Уже на следующий год жильцы этого дома массово начали жаловаться на проблемы с отоплением.

Тогда при запуске тепла во втором подъезде залило водой квартиры с девятого по третий этажи. Как оказалось позже, еще летом по каким-то причинам в некоторых квартирах сняли радиаторы, при этом заглушки на трубы не поставили.

Позднее жильцы этого дома жаловались на то, что в сезон дождей водой заливает парковку, которая находится под зданием. Заселившись в дом, новоселы не обнаружили обещанный застройщиком закрытый двор с лавочками и велопарковками – за это собственникам пришлось бороться в дальнейшем.

08 октября, 13:32

Жильцы новостроек в Барнауле возмутились из-за «непролазной грязи» вокруг домов

Очередные новоселы недавно сданных многоквартирных домов в ЖК «Питер» в Барнауле пожаловались на отсутствие дорог. Им приходится пробираться к подъездам через лужи и грязь

«Пустые обещания»

Старшая по дому Наталья Скиданова рассказала «Толку», что пока их новостройка обслуживается управляющей компанией «Маяк», которая, как она считает, связана со строительной компанией «Алгоритм».

«Дом относительно новый, многое можно сделать по гарантийным обязательствам, но ничего не делается», – говорит собеседница.

По словам Скидановой, на личных встречах с членами совета дома руководство УК постоянно дает «какие-то обещания, но на деле ничего не меняется».

Наталья утверждает, что управляющая компания не предоставляет отчетность о финансовой работе собственникам. Жильцы регулярно платят за текущее содержание жилья, в общей сложности ежемесячно выходит 150 тысяч рублей, но «никакой работы при этом они не видят».

Дошло до суда

Наталья Скиданова рассказала, что сейчас на въезде во двор устанавливаются ворота. Наконец привезли обещанные велопарковки и лавочки, но прежде чем это произошло, жильцы проводили собрание собственников по рекомендации застройщика.

«Мы провели собрание, приняли решение. А когда настал момент осваивать деньги, которые выделил застройщик, управляющая компания обратилась в суд, чтобы этот протокол оспорить», – продолжила старшая по дому.

Скиданова добавила, что летом 2020 года жильцам выставили непонятные счета за отопление. В зависимости от площади квартиры они доходили до 10 тысяч рублей. В управляющей компании это объяснили тем, что якобы жильцы недоплатили, при этом, со слов Натальи, собственники напрямую рассчитываются за отопление с Сибирской генерирующей компанией.

Терпение лопнуло

Уже осенью этого года собственники приняли решение сменить управляющую компанию. Для этого они провели заочное голосование. Жильцы оставляли бюллетени в нескольких почтовых ящиках, принадлежащих членам счетной комиссии. В совете дома не сразу поняли, что бюллетени куда-то исчезают.

10 ноября, 19:51

Дольщики «Демидов парка» третью зиму мерзнут в своих квартирах

Жильцы «Демидов Парка» уже который год с наступлением первых холодов люди замерзают в собственных квартирах. Если бы не обогреватели – температура не дотягивала бы и до +15

По словам Скидановой, однажды утром к ней пришла какая-то женщина. В этот момент в квартире, кроме ребенка, никого не было. Незнакомка кричала.

«Вместе с охранником мы посмотрели по камерам видеонаблюдения и увидели женщину с охапкой бюллетеней. Она несла их свою машину. Так она ходила не один день. У нее оказались ключи как от подъездов, так и от почтовых ящиков», – говорит старшая по дому.

После этого инцидента жильцы обратились в полицию. Также они установили дополнительный ящик для голосования у охраны под камерой видеонаблюдения. Люди переголосовали заново.

По словам Скидановой, всего проголосовали 70% жильцов, из них 90% высказались за смену управляющей компании. Сейчас документы передали в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края. Договор управления домом УК «Маяк» истекает 18 декабря. Жильцы намерены перейти в управляющую компанию «Орион».

В «Маяке» молчат

Замдиректора УК «Маяк» Константин Волошин заявил «Толку», что официальных обращений от собственников с какими-то претензиями в адрес управляющей компании не поступало. От более подробных комментариев собеседник воздержался.

ТОЛК