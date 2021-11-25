Горняк22: Что подарить маме на День матери и когда отмечают этот праздник

Мама и ребенок Фото: pexels.com

Приближается один из самых трогательных праздников – День матери. Рассказываем, какого числа его отмечают и что можно подарить маме в этот день

Какого числа День матери в 2021 году

День матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году этот день выпадает на 28 ноября.

История и традиции Дня матери

Отмечать День матери в России стали в 1998 году. Указ подписал президент страны, а инициатором стала Алевтина Апарина, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Об этом пишет «КП».

Праздник создали с целью напомнить обществу о важности роли матери в жизни каждого человека.

У Дня матери есть свой символ – это цветы незабудки. В этот день проводятся различные концерты, конкурсы, акции и выставки. К празднику также приурочена всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!».

Что подарить маме на День матери

Праздничный торт. Его можно заказать индивидуально, а можно и попробовать испечь самому. Мама обязательно оценит старания своего ребенка и будет рада разделить с семьей такой подарок.

Цветы. Один из самых популярных презентов в этот праздник. Многие дети не могут быть рядом со своими мамами в этот день, поэтому доставка букета цветов будет хорошим вариантом. В День матери принято дарить незабудки, их можно добавить в цветочную композицию.

Кухонная утварь и техника. Если мама любит проводить свое свободное время на кухне, то она будет рада полезным устройствам и новой посуде.

Сертификат. Беспроигрышный вариант на все времена. Маме можно преподнести подарочную карту в салон красоты, СПА или же в ее любимый магазин.

Маму также можно порадовать флаконом ее любимых духов, пушистым пледом, милой подвеской, косметическими средствами, новым телефоном, различными аксессуарами и картиной.

Мама и ребенок Фото: pexels.com

Источник

ТОЛК