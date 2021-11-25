Горняк22: Почти половина месячной нормы снега выпала за ночь в Барнауле

Уборка снега Фото: barnaul.org

Сейчас снегопад в городе продолжается, и в ближайшие сутки синоптики обещают усиление ветра, метель, дождь, гололед и снежные заносы, а затем похолодание

В Барнауле в ночь на 25 ноября выпала почти половина месячной нормы осадков – 12,4 мм (норма – 29 мм), сообщает пресс-центр горадминистрации. На дорогах Барнаула в это время работали 106 единиц снегоуборочной техники.

В первую очередь техника расчищала дороги по маршрутам движения общественного транспорта. Кроме того, посыпали и прометали улицы 27 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей, которые израсходовали 437 тонн песчано-соляной смеси. На тротуарах работали 11 тракторов со щетками.

Из города за этот период вывезли около трех тысяч кубометров снега. В частности, техника очистила проспекты Ленина, Строителей, Социалистического, участки улиц Островского, Г. Исакова, Солнечная Поляна, Северо-Западной, Жасминной, Хлеборобной, Энтузиастов, М. Горького, Партизанской, Гоголя, 80-й Гвардейской Дивизии.

Днем дороги будут также чистить в усиленном режиме. Для этого задействуют до 89 единиц техники, в том числе 27 единиц наемной. Для посыпки и прометания дорог выведут 13 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей. Расчищать тротуары будут 16 единиц техники. 116 дорожных рабочих вручную очистят тротуары и обработают их противоскользящим составом.

Работа по уборке снега ведется также в пригородных поселках. Сейчас фронтальные погрузчики и тяжелые тракторы повышенной проходимости К-700 направлены для расчистки маршрутов школьных и городских автобусов в поселки Власиха, Октябрьский, Лесной, Затон, Черницк, Мохнатушка, Ягодное, Казенная Заимка.

Автомобилистов призвали по возможности отказаться от личного транспорта и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября в Барнауле скопились девятибалльные пробки.

ТОЛК