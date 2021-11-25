Горняк22: В Рубцовске двое мужчин пытали собутыльника током и раскаленным утюгом

Фото с места преступления Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Собутыльники пришли к знакомому, чтобы разобраться в пропаже денег. Так как мужчина отрицал свою причастность к случившемуся, к нему применили силу

Двух жителей Рубцовска, 31 года и 29 лет, обвиняют в покушении на убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, ночью 20 ноября мужчины пришли к 41-летнему знакомому, с которым они выпивали накануне, обвинив его в краже денег. Однако хозяин дома заверил, что ничего не брал. Тогда мужчины начали его избивать, а затем привязали оголенные провода к пальцам руки и пустили ток. Этого им показалось мало, и злоумышленники раскаленным утюгом причинили ему ожоги спины и конечностей.

По счастливому стечению обстоятельств пострадавшему удалось сбежать и обратиться к правоохранительным органам. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. В скором времени их ждет суд.

Ранее сообщалось, что бийчанин едва не зарезал полицейского, который пришел за ним. В августе против мужчины завели уголовное дело по подозрению в тайном хищении имущества. В правоохранительные органы подозреваемый не явился, поэтому в сентябре оперуполномоченному поручили доставить его в отдел полиции.

Полицейский нашел мужчину в доме его сожительницы и потребовал поехать за ним. В ответ на это обвиняемый достал нож и попытался напасть на сотрудника

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